Demirci ilçesine bağlı Demirciköy mahallesinde aşırı yağış nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı - Son Dakika
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Demirci ilçesine bağlı Demirciköy mahallesinde aşırı yağış nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı

Demirci ilçesine bağlı Demirciköy mahallesinde aşırı yağış nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı

02.06.2022 08:26

Can kaybının yaşanmadığı su taşkınına Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri hemen müdahale ederek olası zararların önüne geçti. Ekipler mahallede teyakkuzda.

Akşam saatlerinde Demirci ilçesinde etkili olan aşırı yağış nedeniyle, Demirciköy mahallesinin içinden geçen dere yatağında taşkın meydana geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, dere yatağı üzerine kurulan mahallede yaşanan taşkın ve su baskınlarına anında müdahale ederek dere yataklarındaki su akışını ve yolları güvenli hale getirdi. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, mahalle içindeki sokaklarda iş makineleri ile yolları açtı.

MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı ekipleri sel sularından kaynaklı kopan içme suyu hatlarına müdahale ederek tamiratlarını gerçekleştirdi. MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise tıkanan menfezleri açtı. Büyükşehir Belediyesi Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü ve MASKİ İlçe Şefi Gökhan Demir ekipler ile birlikte mahalledeki çalışmalara eşlik ederek, muhtar ve vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Büyükşehir ve MASKİ ekipleri mahallede herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması adına teyakkuzda.

Kaynak: Bültenler
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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Demirci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci ilçesine bağlı Demirciköy mahallesinde aşırı yağış nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirci ilçesine bağlı Demirciköy mahallesinde aşırı yağış nedeniyle köyün içerisinden geçen dere taştı - Son Dakika
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