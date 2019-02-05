Demirci Mehmet Efe Mezarı Başında Anıldı

Aydın Cephesi Kuvayı Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 58. yılında Nazilli'de bulunan mezarı başında anıldı.

Aydın Cephesi Kuvayı Milliye Komutanı Demirci Mehmet Efe, ölümünün 58. yılında Nazilli'de bulunan mezarı başında anıldı.



Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın yanısıra Demirci Mehmet Efe'nin torunlarının da katıldığı anma töreninde konuşan Başkan Alıcık, "Kuva-yi Milliye kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Ecdadımızın izinde giderek geleceğimiz olan çocuklarımızı o manevi güçle yetiştirmeye çalışıyoruz" dedi.



Kuvayi Milliye Kahramanlarından Demirci Mehmet Efe'nin Nazilli Eğriboyun Aile Kabristanlığındaki mezarı başında düzenlenen anma töreninde Efe ve yakınları için Yasin-i Şerif okundu. Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık başta olmak üzere Demirci Mehmet Efe'nin torunları ve yakınları anma törenine katıldı. Demirci Mehmet Efe'nin ölüm tarihi olan 5 Şubat 1961'den bu güne her yıl anıldığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, vatanları için canını, kanını seve seve akıtan büyüklerini saygı, sevgi ve rahmetle andıklarını ifade etti. Alıcık, "Efe'miz için en yapılsa azdır. Ulu Önder Atatürk ile birlikte ülkemizin kurtuluşu için mücadele eden herkese minnettarız. Onların manevi gücü ile çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Lider ülke Türkiye için çocuklarımızı atalarımızdan aldığımız manevi güçle yetiştirmek zorundayız. Ruhları şad olsun" dedi.



Demirci Mehmet Efe'nin torunu Mehmet Demirciefe, dedesini rahmetle andıklarını ifade ederek, onun anısını yaşatmaya devam eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür etti. Dedesinin bulunduğu mezarlığın bakım yönünden örnek teşkil ettiğini de ifade eden Torun Mehmet Demirciefe, "Dedemle büyük gurur duyuyorum. Onun anısı bizlere gurur veriyor. Rahmetle anıyoruz" dedi.



Diğer torun Mehmet Dündar, dedesini 5 yaşındayken kaybettiğini ve onunla ilgili bir tek anısı olduğunu, onun sayesinde her kapının kendilerine açıldığını söyledi. - AYDIN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız

Çaresiz Kadın "Bebeğim Ölüyor" Deyip Çocuğuna Havaya Kaldırdı

Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası İş Bankası Hisseleri Düştü

Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi