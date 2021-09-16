Demirci Meslek Yüksekokulu Müdürü Daşman, göreve başladı - Son Dakika

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Demirci Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürlüğüne atanan Dr. Ali Daşman görevine başladı.

Rektörlük atamasının ardından Demirci Meslek Yüksek Okulunda düzenlenen törende Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, müdürlük görevini Daşman'a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Prof. Dr. Ören, Daşman'a görevinden başarılar dileyerek, atamanın hayırlı olmasını temenni etti.

Daşman da Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören'den aldıkları bayrağı daha ileriye taşımaya gayret edeceklerini belirterek, okula ve öğrencilere en güzel hizmeti amaçladıklarını ifade etti.

Törenin sonunda Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören'e hizmet ve çalışmalarından dolayı plaket ve çiçek hediye edildi. ???????