Son Dakika Haberleri: Demirci MYO'ya ek bina geliyor
Son Dakika Güncel Demirci MYO'ya ek bina geliyor

Demirci MYO'ya ek bina geliyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ekim ayı Olağan Toplantısı'nda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Demirci MYO'ya ek bina geliyor, System.String[]

Yüksekokulun olduğu binanın yan tarafında Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan arsa, meslek yüksekokuluna ek bina yapılmak üzere üniversiteye bedelsiz devredildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alınan kararın öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinin Ekim ayı Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyonunun Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulunun talebi ile ilgili raporu da oylandı. Demirci ilçesi Akıncılar Mahallesi'nde bulunan ve mülkiyeti Manisa Büyükşehir Belediyesine ait olan 2093 ada, 2 parselin Demirci Meslek Yüksekokuluna ek bina yapılmak üzere Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğüne bedelsiz devredilmesi raporu, oybirliğiyle kabul edildi. Karar nedeniyle meclis üyelerine teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, alınan kararın öğrenciler için hayırlı olmasını diledi.

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:22 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 isim Beşiktaş başkanlığına aday oldu!
İstanbul'daki fuarda sergilenen 1,6 milyon dolarlık devasa kolye dikkatleri üzerine çekiyor Günlük burç yorumları 11 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 15:24:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci MYO'ya ek bina geliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]