Demirci'nin 35 yıllık trafo merkezi yenileniyor - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla mevcut trafo merkezi yenilenirken, 2 yeni trafo merkezi kuruluyor.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Demirci - Simav karayolu çıkışında bulunan trafo merkezi Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) İzmir 3. İletim Grup Müdürlüğü ve Demirci GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. koordinesinde yenileniyor.

8 ay sürecek olan çalışma sonucunda kış aylarında Akçakertik'te yaşanan buzlanmalar nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri son bulacak birçok ilçenin de elektrik iletim hattı birleştirilecek.



Belediye Başkanı Selami Selçuk, belediye meclis üyeleri ile birlikte trafo merkezini ziyaret ederek yapılan yatırımı yerinde inceledi, Demirci GDZ Elektrik İlçe Yöneticisi Muharrem Aktürk'ten bilgi aldı.

16 milyon değerinde bir yatırım



Selçuk gazetecilere yaptığı açıklamada, "Demirci - Simav karayolu çıkışında bulunan trafo merkezimizde gelişen dünya şartlarına göre yeni bir enerji alt yapısı kuruluyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızca yürütülen bu çalışmalarla son sistem 2 yeni trafo merkezi hizmete sunulacak. 2010 yılından bu yana Demirci'de ilçe merkezinde birçok noktada elektrik hatları yer altına alındı. Birçok mahallemizin elektrik iletim hatları yenilendi. 10 yılda 22 Milyon lira değerinde yatırıma, 16 milyon liralık yeni bir yatırımı daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Demircimize hayırlı olması temennisinde bulunuyorum" dedi.