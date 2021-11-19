Demirci'nin asırlık okulu restore edilecek - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde, uzun yıllar Abdurrahman Şerefbey İlkokulu olarak eğitime hizmet veren asırlık bina restore edilecek.

Demirci Kaymakamlığı ve Demirci Belediyesi iş birliği ile başlatılan çalışmalar kapsamında Manisa Valiliği tarafından desteklenen tarihi Abdurrahman Şerefbey İlkokulu binasının yeniden kullanıma açılacak.

Manisa Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığına sunulan projenin onaylanmasının ardından ihale süreci de tamamlandı. Demirci Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde Belediye Başkanı Selami Selçuk ve yüklenici firma temsilcisi, proje protokolünü imzaladı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, projeye verdiği destekten dolayı Vali Yaşar Karadeniz'e teşekkür etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk da Abdurrahman Şerefbey İlkokulunun ilçenin önemli değerlerini yetiştirdiğini belirterek, "Bu bina yaklaşık 100 yılı aşkındır ayakta. Uzun süre eğitim yuvası olarak hizmet verdi. Şimdi bu eseri ayağa kaldıracak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Restorasyon tamamlandıktan sonra binada halı deneyimleme atölyesi, halı müzesi alanı oluşturmayı planlıyoruz." dedi.