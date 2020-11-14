Demirci'nin "damarsız kestanesi" şekerlemecilerin gözdesi - Son Dakika

Demirci'nin "damarsız kestanesi" şekerlemecilerin gözdesi

14.11.2020 11:35

Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl 550 ton rekolte beklenen ve bölgede "damarsız kestane" olarak bilinen ürün bu özelliğinden dolayı büyük oranda şekerleme yapımında değerlendiriliyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde bu yıl 550 ton rekolte beklenen ve bölgede "damarsız kestane" olarak bilinen ürün bu özelliğinden dolayı büyük oranda şekerleme yapımında değerlendiriliyor.

Hünnap, kiraz, badem ve ceviz gibi önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiği Demirci'nin yüksek rakımlı yaylalarında üretimi hızla yaygınlaşan kestanede hasat devam ediyor.

Demirci ilçe merkezinin yanı sıra Çanakçı, Mahmutlar, Söğütçük, Esenyurt ve Yarbasan mahallelerinde üretimi yapılan kestane, bölge halkı için önemli gelir kaynakları arasında bulunuyor. Çiftçiler yüksek rakımdaki arazilerine diktikleri kestaneleri sabahın erken saatlerinde başlayarak gün boyu sırıklarla topluyor. Bölgede "damarsız kestane" olarak adlandırılan bu ürün genellikle şekerleme yapımı için Bursa ve İstanbul'daki işletmeler tarafından satın alınıyor.

Bu yıl Demirci'de 550 ton kestane rekoltesi beklenirken, üreticiler kestaneleri dikenli kozalaklarından ayrılması için kuyuya döküp, eğrelti otlarıyla da ıslatıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, Demirci'nin, alternatif tarım ürünleri açısından zengin bir bölge olduğunu belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle ormanlık alanlara kestane dikimi yapılarak çiftçilere tahsis edildiğini hatırlatan Köse, "Bölgemizde 6 kırsal mahallede yoğun olarak üretim yapılıyor. Bu yıl 550 ton rekolte bekliyoruz. Kestanenin damarsız olması şekerlemede tercih ediliyor." dedi.

Önümüzdeki yıllarda daha fazla alanda kestane üretimi yapmayı hedeflediklerini dile getiren Köse, özellikle kapama bahçe yapmaları için çiftçileri teşvik ettiklerini kaydetti.

Köse, önümüzdeki 4 yıllık süreçte yıllık bin ton kestane rekoltesine ulaşmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Üreticilerden Nuri Yıldızel ise 80 dönüm arazide 2 bin kestane ağacına sahip olduğunu anımsattı.

Ekimde başladıkları hasadın hala devam ettiğini vurgulayan Yıldızel, "Bu yıl 2 tonun üzerinde ürün bekliyorum. Geçen yıl 40 bin lira gelir elde ettim. Kestane çok iyi bakılmalı. Gübresini, ilacını ve çapasını zamanında yapılması gerekiyor. Bizlerde en iyi ürünü alabilmek için büyük emek veriyoruz." diye konuştu.

Çanakçı Mahalle Muhtarı Hasan Sarıkaya ise "Mahallemizde yılda 200 ton kestane üretimi yapılır. Topladığımız kestaneleri bir süre kuyuda beklettikten sonra İstanbul, Bursa ve Balıkesir'den gelen tüccarlara satarız. Bu yıl kilogram fiyatının 25 lira olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirci'nin damarsız kestanesi şekerlemecilerin gözdesi
Demirci'nin damarsız kestanesi şekerlemecilerin gözdesi
Demirci'nin damarsız kestanesi şekerlemecilerin gözdesi
Demirci'nin damarsız kestanesi şekerlemecilerin gözdesi

Demirci, Çanakçı, Manisa, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'nin 'damarsız kestanesi' şekerlemecilerin gözdesi - Son Dakika


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