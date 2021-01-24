Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı - Son Dakika

Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı

24.01.2021 11:05
Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde binbir zahmetle üretilen el halıları, iç piyasa ve Avrupa ülkelerinin ardından şimdi de Çin ve Japonya pazarına gönderilmeye başlandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde binbir zahmetle üretilen el halıları, iç piyasa ve Avrupa ülkelerinin ardından şimdi de Çin ve Japonya pazarına gönderilmeye başlandı.

Demirci'nin önemli geçim kaynaklarından halıcılık, özellikle kırsal mahallelerde bin 500'e yakın el dokuma tezgahında, fabrikalarda ise cami ve otellere yönelik üretimle devam ediyor.

Kadınların günlerce mesai yaparak binbir emekle ilmek ilmek dokuduğu el halıları, farklı desen ve renklerle satışa hazır hale getiriliyor.

Yaz mevsiminde daha çok tarla ve bahçelerde çalışan kadınlar, soğuk kış günlerinde ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında halı dokuyor.

Yurt içinin yanı sıra Avrupa pazarına halı gönderen firmalar, internet üzerinden yaptıkları bağlantılarla şimdi de Çin ve Japonya'dan sipariş almaya başladı.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, AA muhabirine, ilçede halıcılık sektörünün bir marka olduğunu vurguladı.

Kadınların el halı dokumasından elde ettiği gelirle ev bütçelerine destek sağladığını dile getiren Kelem, "El halısının yurt dışında daha çok pazar payına sahip olması için gayret gösteriyoruz. Üretim yapan firmalarımıza internetten ticaret yapabilmeleri için eğitimler düzenliyoruz. Son dönemde Çin ve Japonya'ya yönelik halı üretimlerimiz var. İnşallah daha fazla ülkeye ürün göndermek istiyoruz. " dedi.

"Hedefimiz tüm dünya pazarlarına Demirci el halısını göndermek"

Halı üreticisi Cemal İlkdoğan da yaklaşık 40 yıldır el halısı üzerine faaliyette bulunduklarını belirtti.

Kırsal mahallelerdeki 200'e yakın kadının kendileri için halı dokuduğunu ifade eden İlkdoğan, şöyle konuştu:

"4 metrekareden 20 metrekareye kadar çeşitli renk ve desende halı dokutuyoruz. Son yıllarda internet üzerinden de satışlarımızı artırdık. Bu sayede Almanya, Amerika ve Danimarka gibi ülkelere gönderiyoruz. Son dönemde Uzak Doğu ülkelerinden de sipariş almaya başladık. Çin ve Japonya'ya için dokunan el halılarımız şu anda hazırlanıyor. Çin'e dokunan halı özel tasarım ve renk seçimi ile dokuyoruz. Son 2 aydır internet satışlarıyla dönüşler almaya başladık. Hedefimiz tüm dünya pazarlarına Demirci el halısını göndermek."

Emine Cankaya ise yaklaşık 50 yıldır halı dokuduğunu dile getirdi.

Halıcılığın geçim kaynakları olduğunu anlatan Cankaya, "Senelerce annemle dokudum, evlendikten sonra şimdi gelinimle bu işi yapıyorum. Bir halıyı bir ay içerisinde dokuyup çıkarıyoruz. Bu tezgahta dokuduğumuz halı tamamlandığında Çin'e gönderilecek." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Uzak Doğu, Japonya, Demirci, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Kaldığı otel odasında erkek arkadaşıyla tartışan turist kadın ortalığı birbirine kattı Atatürk Barajı 2020'de ekonomiye 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle katkı sağladı Boşanan çiftin dedikodular üzerine yaptırdığı test herkesi şaşırttı! Bir baba iki DNA Esnaftan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 6 maddelik öneri paketi Son Dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Kaptanla görüştüm, gemi limana yaklaşıyor Beşiktaş'ın 2 teklif birden sunduğu Hulk'tan taraftarı heyecanlandıracak mesaj: İstanbul'a gelmeye hazırım Eski dostların buluşmasında gözyaşları sel olup aktı Amasya'da yüzde 50'lik içme suyu indirimine sevinen muhtarlar pankart astı
HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor HDP binasındaki Öcalan posterleri ifşa olunca Soylu AİHM kararını hatırlattı: Batı istismara müsaade etmiyor, ancak bizden istiyor         
11:46
Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar Annelere yarım mesai, tam maaş! İşte gerekli şartlar         
11:33
ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı ABD'de restoranda kahvaltı yapan müşteri 148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı         
11:06
Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz Pfizer/BioNTech aşısında tedirgin eden sonuçlar: İlk aşıda koruma yüzde 50'ler seviyesinde ve mutasyonlara karşı etkisiz         
10:58
Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor Suudi Arabistan Krallığı'nın tespihlerini İznikli usta üretiyor         
10:25
Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi Böyle sapkınlık yok! Evlerine güvenlik kamerası taktığı kadınların cinsel ilişki görüntülerini izledi         
10:05
Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı Mehmetçik için üretilen yeni tip kamuflajlar komutanların Arifiye ziyaretinde görücüye çıktı         
09:49
1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma 1 metre karın 1 haftada geçit verdiği yolda, duygulandıran buluşma         
09:43
Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir Güvenlik uzmanından Türk gemisine sapılan korsan saldırısıyla ilgili bomba iddia: Fransa'nın parmağı olabilir         
08:53
Yankesicilik yapan kız çocuğu kameralardan kaçamadı Yankesicilik yapan kız çocuğu kameralardan kaçamadı         
08:47
Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek Araç muayenede yeni düzenleme: Ağır hasarlı araçlar bir ay içinde herhangi bir istasyonda tekrar muayeneye girebilecek         
08:30
İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti İmamoğlu'nun Galatasaray'a bağış yapması sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü! Fenerbahçeliler İBB Başkanını kendi kampanyalarına davet etti         
08:26
Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu Kız arkadaşına intihar mesajı atan genç için ekipler seferber oldu         
23:49
Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık Erdoğan'ın peş peşe görüşme yaptığı Saadet Partisi'nden ittifaka şartlı yeşil ışık         
23:09
5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti 5 çocuğunu öldürüp evi ateşe veren kadın canına kıydı, bıraktığı not tüyler ürpertti         
16:47
Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi Ankara oyun havası oynayan Aleyna Tilki'nin performansı takipçileri tarafından beğenilmedi         
16:10
Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor Kurduğu sistem sayesinde 8 yıldır elektriğe tek kuruş para ödemiyor         
14:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2021 12:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirci'nin el halısı Uzak Doğu pazarına yelken açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei