Demirci'nin En Yaşlı Seçmeni Oyunu Kullandı
1 saat önce
Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Fadime Özalp, torunlarının yardımı ile oyunu kullandı.
Manisa
'nın Demirci
ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Fadime Özalp
, torunlarının yardımı ile oyunu kullandı.
İlçenin en yaşlı seçmeni olan 7 çocuk 37 torun sahibi Özalp, kızı ve torunları tarafından oyunu kullanacağı Fatih
Ortaokulu'na geldi.
Torununun yardımıyla 1005 nolu sandıkta oyunu kullanan Özalp, yaptığı açıklamada, "Vatanımız ve milletimiz için oyumu kullandım. Mutluyum. Ülkemiz için hayırlısı olsun." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:11 Kaynak: AA
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