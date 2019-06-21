Son Dakika Haberleri: Demirci'nin Kanal ve Yağmur Suyu Izgaraları Temizlendi
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Demirci'nin Kanal ve Yağmur Suyu Izgaraları Temizlendi

2 saat önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesinde kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarını temizledi.

Demirci'nin Kanal ve Yağmur Suyu Izgaraları Temizlendi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yağmurlu havalarda cadde ve sokaklarda oluşan yağmursuyu birikintilerinin önüne geçmek amacıyla il genelindeki kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgara bakım onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Demirci ilçesinde kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarında çalışma gerçekleştirildi. Yapılan iş ile Kanalizasyon hattı ve yağmur suyu ızgaralarının iç kısımlarında katı atıklar ve yabancı maddelerden oluşan tıkanıklıklar temizlenerek su birikintilerinin önüne geçildi. Ayrıca çevrede kirlilik oluşturacak maddeler de ekipler tarafından toplandı.

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:17 Kaynak: Bültenler
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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