Son Dakika Haberleri: Demirci'nin mahallelerin yol yapım çalışması
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Demirci'nin mahallelerin yol yapım çalışması

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci ilçesine bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı grup mahallelerde yol yapım çalışması başlatıldı.

Demirci'nin mahallelerin yol yapım çalışması, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Demirci ilçesine bağlı taşımalı eğitimin yapıldığı grup mahallelerde yol yapım çalışması başlatıldı.


Kentin ihtiyaçları yönünde yatırımları bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hizmette uzak yakın ayrımı yapmıyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Manisa kent merkezine yaklaşık 250 kilometre uzaklıktaki Demirci'nin Gürçeşme ve Kuzeyir grup yolunda yol yapım çalışması gerçekleştiriyor. Daha önce temel malzemesi çekilen yolda birinci kat sathi kaplama çalışması gerçekleştiren ekipler, çalışmaları kısa sürede tamamlayabilmek için büyük özveri gösteriyor. - MANİSA

Demirci, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
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