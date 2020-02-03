Demirci'nin tehlikeli virajları ortadan kaldırılıyor - Son Dakika
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Demirci'nin tehlikeli virajları ortadan kaldırılıyor

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de yol bakım ve genişletme çalışması gerçekleştiriyor.

Demirci'nin tehlikeli virajları ortadan kaldırılıyor, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci'de yol bakım ve genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Yürütülen çalışmayla vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla Ahmetler-Ahatlar arasındaki yolda yer alan tehlikeli virajlar ortadan kaldırılıyor.


İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda Demirci ilçesine bağlı Ahmetler-Ahatlar arasındaki yolda bakım ve genişletme çalışması yapılıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekiplerinin il genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi. Yol genişletme çalışmalarına da devam ettiklerini ifade eden Daire Başkanı Kuruçay, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için de yolda bulunan tehlikeli virajlarda genişletme çalışması gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bu yoldaki çalışma büyük önem arz ediyor" dedi. - MANİSA

Kuruçay, Demirci, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:30 Kaynak: İHA
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