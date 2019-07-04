Son Dakika Haberleri: Demirci'nin yeni mezarlık alanında çalışmalar sürüyor
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Demirci'nin yeni mezarlık alanında çalışmalar sürüyor

1 saat önce

Demirci merkezde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan yeni mezarlık alanında yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Demirci'nin yeni mezarlık alanında çalışmalar sürüyor, System.String[]
Demirci merkezde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılması yapılan yeni mezarlık alanında yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Mezarlıklar Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü Demirci ekipleri, ilçenin yeni mezarlık alanında yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Kamulaştırılması yapılarak hizmete sunulan mezarlık alanında, ilk olarak yol kenarına kalıp çakarak beton atan ekipler, çalışmaları titizlikle sürdürüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Mezarlıklar Daire Başkanı Cevdet Üstündağ, "Demirci'de kamulaştırması yapılarak ilçeye kazandırılan yeni mezarlık alanının yol ve çevre düzenlemelerini en kısa zamanda tamamlayıp, ilçe halkımızın ebediyete intikal eden yakınlarını ziyaretlerini daha düzenli ve temiz bir ortamda yapmalarını sağlayacağız" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:23 Kaynak: İHA
Demirci, Güncel
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