Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika
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Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

24.02.2022 16:47

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle Demirci - Simav kara yolunda tedbir alındı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar nedeniyle Demirci - Simav kara yolunda tedbir alındı.

İlçede 1470 rakımlı Akçakertik, Büyük Yayla, Demirci Dağı, Sarıçayır ve Türkmen dağı mevkileri, kar yağışı sonucu beyaza büründü.

Bölgede fırtına sebebiyle kar yağışı zaman zaman tipiye dönüşüyor.

Demirci Karayolları ekipleri de Demirci - Simav kara yolu üzerindeki Akçakertik mevkiinde tedbir aldı.

Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor

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Toros Dağları, Demirci, Manisa, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demirci'nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika
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