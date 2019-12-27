Demirci Organize Sanayi Bölgesi için 34 başvuru yapıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulması için çalışmalarına başlanan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için açılan 10 günlük başvuru sürecinde 34 firma başvuruda bulunurken, 800 dönümlük alanda harita üzerinde ön parselizasyon çalışması yapıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Demirci'yi ziyaretinde müjdelediği organize sanayi bölgesi yatırımı için Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığınca 20 Aralık 2019 tarihinde ön talep başvuruları alınmaya başlandı.

Başvuru süresi boyunca Demirci Organize Sanayi Bölgesinde yer almak isteyen 34 işletme başvuru yaptı.

Manisa Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Bingöl de Demirci'yi ziyaret ederek, bölgenin kurulacağı alanda inceleme yaptı.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem, 20 Aralık'ta başlayan ön talep başvuru döneminde beklediklerinden daha yüksek bir ilgiyle karşılaştıklarını belirterek, "Önümüzdeki hafta başvuru yapan firmaların gerekli belge ve yazışmalarını tamamladıktan sonra Manisa Valiliği'ne Demirci Organize Sanayi Bölgesi resmi kuruluş başvurumuzu yapacağız." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ilçeye OSB'nin kurulması için yoğun çalıştıklarını dile getirerek, "Demirci Organize Sanayi Bölgesi alanında belediyemize ait olan araziyi de kullanıma verdik. İlçemize istihdam odaklı yatırım yapmak isteyen her işletmemize belediyemiz olarak her türlü destek sağlanacak." diye konuştu.