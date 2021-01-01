Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak - Son Dakika

Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak

01.01.2021 10:21

Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak 'Hayatın meyvesi' olarak bilinen hünnap Demirci'de marka haline gelecek Demirci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bozuk orman alanlarına hünnap fidanları dikilmeye başlandı Demirci Söğütçük mevkiinde 100 dekar ağaçsız orman arazisine 2 bin...

Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak

'Hayatın meyvesi' olarak bilinen hünnap Demirci'de marka haline gelecek

Demirci Orman İşletme Müdürlüğü tarafından bozuk orman alanlarına hünnap fidanları dikilmeye başlandı

Demirci Söğütçük mevkiinde 100 dekar ağaçsız orman arazisine 2 bin 500 adet hünnap fidanı dikildi

Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan:

"Teşkilat olarak orman içi açıklıklarında hünnap gelir getirici ağaçlandırma için sahalar planladık"

"Toprak işleme ve fidan dikimi sağlayıp fidanları ilgili köy vatandaşlarına dağıtıp biz de teşkilat olarak bu konuda orman köylüsüne ek gelir desteği sağlayacağız"

MANİSA - Halk arasında ismi 'Doktor hünnap' olarak anılan, Çin'de 'Hayatın meyvesi' olarak bilinen şifa kaynağı hünnap meyvesinin Manisa'nın Demirci ilçesinde üretiminin arttırılması, bu sayede orman köylüsünün kalkındırılması ve Demirci'nin hünnap üretiminde marka haline gelmesi için Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğünce hünnap ağaçlandırması çalışmaları devam ediyor.

'Gelir Getirici Tür Ağaçlandırma' projeleri kapsamında Demirci Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen hünnap ağaçlandırması çalışmalarıyla orman köylüsü hem ekonomik katkı sağlayacak hem de Demirci ilçesi hünnap ile marka haline gelmiş olacak.

100 dekar ağaçsız orman arazisine 2 bin 500 hünnap fidanı dikildi

Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Demirci Söğütçük mevkiinde 100 dekar ağaçsız orman arazisine 2 bin 500 adet hünnap fidanı dikildi. Dikilen fidanların meyve ve yaprağının kullanım hakkı 105 köylü vatandaşa devredildi. Fidan dikimine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile vatandaşlar katıldı.

"Kapasitemizi daha da artırmayı düşünüyoruz"

Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sürreya Sava ise yıllık 150-200 ton civarında üretim kapasiteleri olduğunu söyleyerek bu kapasitenin daha da artırılması amacıyla Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle ağaçsız ve bozuk orman alanlarını da hünnap ağaçlandırılmasına açılmasının geleceğe dair kendilerine büyük umut verdiğini, orman teşkilatına teşekkür ettiklerini söyledi. Sava, "Yıllardan beri 12-13 yıldır, hünnapları alırız, satarız, dikeriz. Köyümüz gayet meşhur oldu. Yıllık 150-200 ton civarında bir kapasitesi olan toplam bahçemiz var. Vatandaşın gelir kaynağı genelde hünnaptır. İnşallah bundan sonra daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Yeni projeler yapılmakta. Sağ olsunlar şuanda Demirci İşletme Müdürümüz de yanımızda, yeni projeler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah ormanlara da dikmeyi düşünüyoruz. Boş olan arazilerde yeni projeler yapmaya çalışıyoruz. Artık soğuk hava deposu kurup daha da değerlendirmeyi düşünüyoruz. İnşallah ileriye dönük olarak kapasitemizi daha da artırmayı düşünüyoruz" dedi.

'Hayatın meyvesi, doktor hünnap'

Anavatanı olan Çin'in Yunnan eyaletinde 7 bin yıldan beri yetiştirilen ve 'Hayatın meyvesi' olarak anılan hünnabın, yüksek A, B ve C vitamini, fenolik bileşikler, karotenoidler, antioksidan maddeler ve özellikle demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor, manganez ve potasyum gibi mineraller bakımından zengin olduğunu belirten Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, "Demirci ilçesinde hünnapla ilgili geçmişten beri ciddi bir çalışma yapılmış. Köylüler kendi arazilerinde hünnap dikmişler. Potansiyel olarak da ciddi miktarlara ulaşmışlar. Buradan yola çıkarak teşkilat olarak da orman içi açıklıklarında hünnap gelir getirici ağaçlandırma için sahalar planladık. Toprak işleme ve fidan dikimi sağlayıp fidanları ilgili köy vatandaşlarına dağıtıp biz de teşkilat olarak bu konuda orman köylüsüne ek gelir desteği sağlayacağız" diye konuştu.

Geri dönüşler oldukça olumlu

Yaptıkları çalışmaların geri dönüşlerinin oldukça olumlu olduğunu kaydeden Doğan, "Ağaçsız ve bozuk orman alanlarımızın bir kısmına hünnap gibi gelir getirici türler dikerek hem orman varlığımızı artırmayı, hem de bu yerlere yakın orman köylerinde yaşayan vatandaşlarımıza yeni istihdam alanları oluşturmak ve ekonomik gelirlerinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ağaçsız ve bozuk orman alanlarını ağaçlandırırken başta hünnap olmak üzere, badem, ceviz gibi meyve veren ağaçlar dikerek orman köylüsünün kullanımına sunuyoruz, bu konuda vatandaşlarımızdan olumlu geri dönüşler almak ayrıca bizleri çalışmalarımızda motive ediyor." dedi.

Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak
Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak

Çin Halk Cumhuriyeti, Hisarcık, Demirci, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Demirci Ormanı hünnap ile şifa ve gelir kaynağı olacak - Son Dakika Ekonomi


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