Demirci OSB'de sona gelindi - Son Dakika
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Demirci OSB'de sona gelindi

6 saat önce

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek ilçede kurulacak olan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi.

Demirci OSB'de sona gelindi, System.String[]

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ve beraberindeki heyet Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret ederek ilçede kurulacak olan organize sanayi bölgesi hakkında bilgi verdi.


Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Üçbaş, Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem ve yönetim kurulu üyeleri Vali Ahmet Deniz'i ziyaret etti. Ziyarette heyet tarafından, ilçeye bağlı Sevinçler Mahallesinde 800 dönümlük alanda kurulacak olan organize sanayi bölgesi konusunda bilgi verildi.


Manisa merkez ve ilçelerdeki organize sanayi bölgelerinin tarım ve sanayi alanında önemli bir istihdam oluşturduğunu ve ürettikleri katma değer ile ülke ekonomisine katkı sağladığını belirten Vali Deniz, Demirci Organize Sanayi Bölgesinin Manisa'nın ekonomik gücüne katkı sağlayacağını söyledi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 12:29 Kaynak: İHA
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