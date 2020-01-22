Demirci OSB için resmi başvuru yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci OSB için resmi başvuru yapıldı - Son Dakika

Demirci OSB için resmi başvuru yapıldı

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulması için çalışmalarına başlanan organize sanayi bölgesi (OSB) için Manisa Valiliğine resmi başvuru yapılarak, dosya Manisa Valisi Ahmet Deniz'e teslim edildi.

Demirci OSB için resmi başvuru yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde kurulması için çalışmalarına başlanan organize sanayi bölgesi (OSB) için Manisa Valiliğine resmi başvuru yapılarak, dosya Manisa Valisi Ahmet Deniz'e teslim edildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Demirci'yi ziyaretinde müjdesini verdiği organize sanayi bölgesi (OSB) yatırımı için 35 firmanın ön başvurusu ve teknik dosya hazırlanma sürecinin tamamlanmasının ardından Manisa Valiliğine resmi başvuru yapıldı.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'i makamında ziyaret eden Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem ve oda yönetimi, hazırlanan dosya ve çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Vali Deniz, dosyayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderip, gerekli çalışmaları kısa süre içinde başlatacaklarını söyledi.

Demirci Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kelem de resmi başvurularının ardından fiziki çalışmaların hız kazanacağını belirterek, "Kurulacak OSB Demirci'mize ticari ve ekonomik anlamda büyük katkılar sunacak." dedi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk da Sanayi ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a desteği için teşekkür ederek, "Bundan sonraki süreçte bakanlık heyeti ilçemizde çalışmalarına başlayacak. 800 dönüm alana kurulacak olan Demirci Organize Sanayi Bölgesi, ilçemize ticari ve ekonomik anlamda katkı sunarken istihdamın da arttırılmasına katkı sunacak." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Nurettin Kelem, Vali Deniz'e ahşap üzerine oyularak yapılmış nostaljik saat hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 01:28 Kaynak: AA
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