Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu - Son Dakika
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Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde okulların tatil edilmesi ile birlikte ilçede öğrenim gören yükseköğrenim öğrencileri otogara bilet alabilmek için akın etti.

Demirci otogarında öğrenci yoğunluğu, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde okulların tatil edilmesi ile birlikte ilçede öğrenim gören yükseköğrenim öğrencileri otogara bilet alabilmek için akın etti.


Demirci Çereşe meydanında bulunan otobüs yazıhanesine uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler memleketlerine gitmek için otobüs bileti alabilmek için sırada bekledi. İnternet üzerinden yaşanan yoğunluk sebebiyle online bilet alınmadığını ifade eden öğrenciler memleketlerine gidebilmek için bilet kuyruğunda bekliyor.


Demirci'den, Salihli, İzmir, Manisa ve İstanbul'a günlük 11 otobüs seferinin bulunduğunu aktaran otobüs firması yetkililer, yaşanan yoğunluğun sürmesi halinde ek seferlerin de uygulanacağını söylediler. Öte yandan ilçede 2 bin 500 üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü bildirildi. - MANİSA

Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:23 Kaynak: İHA
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