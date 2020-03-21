Demirci pazarında belediyeden kolonya ikramı - Son Dakika

Manisa'nın Demirci ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kurulan ilçe pazarında belediye personeli, pazara gelen vatandaşlara kolonya dağıtılıyor.

Demirci'de cumartesi pazarının çeşitli noktalarına el dezenfektanları kondu.

Ayrıca Belediye Zabıta Müdürlüğü koordinesinde kurulan 10 kişilik kolonya ekibi de pazar içerisinde gezerek alışveriş yapmaya gelenlere kolonya ikram etti.

Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklamada, ilçede alınan tedbirlerin harfiyen uygulandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın evden çıkmadan manav ve marketlere ulaşımını sağlarken, pazara gelen vatandaşlarımıza da dezenfektan ve kolonya ikram ediyoruz. Ekiplerimiz, çocuk parkları, cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız yürütülüyor." ifadelerini kullandı.