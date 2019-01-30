Son Dakika Haberleri: Demirci - Selendi Yolu Trafiğe Açıldı

Demirci - Selendi Yolu Trafiğe Açıldı

22 dakika önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde yağışlar nedeniyle çöküntü yaşanan Selendi yolu yeniden trafiğe açıldı.

Demirci - Selendi Yolu Trafiğe Açıldı, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde yağışlar nedeniyle çöküntü yaşanan Selendi yolu yeniden trafiğe açıldı.

Demirci - Selendi yolunun 3. kilometresinde meydana gelen çökmeye Demirci Belediyesi ve Karayolları ekiplerinin müdahale etti.

Zemin iyileştirmesinin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Aynı yolun Ören - Esenyurt arasındaki 2 kilometrelik bozuk bölüm de düzeltildi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk yaptığı açıklama da, şiddetli yağış nedeniyle bozulan yollara müdahale ettiklerini, Karayolları ekipleri ile birlikte çöken bölümün 10 günlük çalışmayla onarıldığını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:40 Kaynak: AA

Manisa, Selendi, Demirci, Güncel
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