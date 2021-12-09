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Demirci Söğütçük'te İçme Suyu Deposu Yenileniyor - Son Dakika

Demirci Söğütçük'te İçme Suyu Deposu Yenileniyor

09.12.2021 08:42
Demirci Söğütçük'te İçme Suyu Deposu Yenileniyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Söğütçük Mahallesinde içme suyu deposunun bakım-onarım çalışmasında sona yaklaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı çalışmalar ile vatandaşın takdirini kazanıyor. Bu çalışmalardan başında içme suyu depolarında yapılan bakım onarım çalışmaları yer alıyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Demirci'nin Söğütçük Mahallesindeki depoda da sona yaklaşıldı. İçme suyu deposunda dış cepheden, manevra odasına, yalıtım sisteminden fayans döşemelerine kadar birçok alan yenileniyor. Himaye çiti ile çevrilecek depoya dışarıdan herhangi bir müdahale edilmesinin de önüne geçilecek.

"Ne zaman arasak derdimizi çözüyorlar, sesimizi duyuyorlar"

Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, "Çalışmalardan çok memnunuz. 10 numara bir iş yapıldı. MASKİ sayesinde sağlıklı suya kavuşuyoruz. Diğer Büyükşehirler de daha önce bulundum ancak hiçbiri Manisa Büyükşehir Belediyesi gibi çalışmıyor. Ne zaman arasak derdimizi çözüyorlar, sesimizi duyuyorlar. Cengiz Başkan sadece Efsane Başkan değil bence aynı zamanda 'Marka bir Başkan'. Kendisini çok seviyoruz" dedi.

Demirci Söğütçük'te İçme Suyu Deposu Yenileniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Ne zaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Demirci Söğütçük'te İçme Suyu Deposu Yenileniyor - Son Dakika


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