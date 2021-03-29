Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı - Son Dakika

Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı

29.03.2021 12:27

Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mikro kredi desteği alan ödüllü demirci ustası kadını atölyesinde ziyaret etti.

Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mikro kredi desteği alan ödüllü demirci ustası kadını atölyesinde ziyaret etti.

MERSİN - Mersin'de Akdeniz Belediyesinin projesi kapsamında mikro kredi desteği alarak işlerini büyüten demirci ustası anne-kız, 'Umut vaat eden kadın girişimci ödülü'ne layık görüldü.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mikro kredi desteği alan ödüllü demirci ustası kadını atölyesinde ziyaret etti. Akdeniz Belediyesi ile Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mersin Mikrofinans Şubesi işbirliğinde gerçekleştirilen proje kapsamındaki mikro kredi desteği sayesinde demirci ustası olarak çalışan kadın girişimci Fatma Kalkan ve ailesini atölyelerinde ziyaret eden Gültak, "Mikro krediden faydalanıp evine katkıda bulunan Fatma Hanım işini büyütmüş. Kızları Emine'yi de bu yolda yetiştirmişler. O da bir yandan bu işin mesleğini okuyor bir yandan da alaylısı sayılır. İnşallah ileride güzel okullarda okuyup mühendis de olur" dedi.

"927 kadına, 3 milyon 200 bin lira mikro kredi desteği verildi"

Proje kapsamında Mersin'de 927 kadına, 3 milyon 200 bin lira civarında mikro kredi desteği sunulduğunu ifade eden Gültak, "Bu kadınlarımız bu kredileri kullanarak evlerine katkıda bulunuyor. Fatma Hanım hem anne hem eş hem de iyi bir iş kadını olarak kendini yetiştirmiş. Eşine, ailesine ve çocuklarına destek oluyor. Akdeniz Belediyesi olarak biz kadınlarımızın her zaman yanında olduğumuzu söylemiştik. İki tane kadın kooperatifimiz var. Bunların satış noktalarında her türlü ürünlerini satmayı da teşvik etmiş durumdayız. Dolayısıyla kadın, üretip eve katkıda bulunduğunda hem özgüveni yükseliyor hem de aile içinde daha mutlu oluyor. Böyle mutlu bir aileden mutlu çocuklar yetişiyor. Mutlu bir aile mutlu bir toplum, kuvvetli bir cumhuriyet demektir. Mikro kredi ile bu imkanlar sağlandığı için vakfımıza da teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Anne kızın azmini tüm dünyanın duyması gerekiyor"

Fatma Kalkan'ı özellikle çalıştığı atölyesinde ziyaret ettiğine vurgu yapan Başkan Gültak, "Bizler bu hanımefendileri tüm Türkiye'ye tanıtacağız. Hatta anne kızın azmini tüm dünyanın duyması gerekiyor. Kadınların her işi yapabileceklerini, her işin altından kalkabileceklerini, yeteneklerini sergileyebileceklerini ispatlayacağız. Bütün kadınlarımız çok güçlü ve her şeyi yapabiliyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Çok gururluyum"

Eşi ve kızı ile birlikte aynı atölyede çalışan 3 çocuk annesi Fatma Kalkan da "2013'te mikro kredi ile tanıştım. Mikro krediden aldığım kredi sayesinde eşime destek oldum. Kızım da bize dahil oldu. Bu konuda birçok ödül aldık. Son olarak Citibank Umut Vaat Eden Kadın Girişimci Ödülüne layık görüldüm. Çok gururluyum. Başta Akdeniz Belediyesi olmak üzere, Türkiye İsrafı Önleme Vakfına da desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim" dedi.

19 yaşındaki Emine Kalkan ise 8 yıldır ailesi ile beraber aralıksız çalıştığını belirterek, "Mesleki Eğitim Merkezinde bu bölümde okuyan tek kız öğrenciyim. Mersin'de de Ahilik Haftasında kalfa olarak birinci seçildim. Ödülümü de Valimiz Ali İhsan Su'dan aldım. Anneme ve babama desteğim her zaman sürecek. Katkılarından dolayı herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Mustafa Gültak ile demir döven Fatma Kalkan, iş makinesi bilyesinden yaptıkları satır ve bıçakları da tanıtarak, yurt içi ve yurt dışından da sipariş aldıklarını dile getirdi.

Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı
Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı
Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı
Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı

Fatma Kalkan, Akdeniz, Mersin, Kredi, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Demirci ustası anne-kız, krediyle işlerini büyütüp ödül aldı - Son Dakika


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