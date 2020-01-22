Demirci ustası, 'Zülfikar' kılıç yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demirci ustası, 'Zülfikar' kılıç yaptı - Son Dakika

Demirci ustası, 'Zülfikar' kılıç yaptı

6 saat önce

KARS'ın Selim ilçesinde demircilik yapan Latif Baytar, Hz. Ali'nin Zülfikar ismi verilen kılıcını yaptı.

Demirci ustası, 'Zülfikar' kılıç yaptı, System.String[]

KARS'ın Selim ilçesinde demircilik yapan Latif Baytar, Hz. Ali'nin Zülfikar ismi verilen kılıcını yaptı. 4 kilo 820 gram ağırlığındaki kılıcın boyu 185 santim, eni 24 santim. Üzerinde 'Ali'den daha yiğit yoktur, Zülfikar'dan daha keskin kılıç yoktur' yazılı kılıç görenlerin ilgisini çekiyor.

Youtube kanalında İzlediği bir televizyon programından esinlenen Latif Baytar, ilçe merkezindeki demir atölyesinde demiri döverek işe başladı. Peygamberlerin ve padişahların kullandıkları kılıçların anlatıldığı programı izleyen Baytar, kendi işyerinde Hz. Ali'nin kılıcı Zülfikar'ı yapmaya karar verdi. Yaklaşık 2 gün süren çalışma sonunda 4 kilo 820 gram ağırlığında, 185 santim uzunluğunda ve 24 santim genişliğindeki kılıcı tamamladı.

Televizyonda kılıçlar ile ilgili programdan esinlendiğini belirten Baytar, "Peygamberlerin ve padişahların kullandıkları kılıçları anlatıyorlardı. Oradan esinlenerek yayınlanan programa anlatılan gerçek boyut ve ebatlarına göre bir Zülfikar'ı da ben yapayım istedim. Programda verilen boyut ve ebatlara göre yaklaşık yedi karış uzunluğu ve bir karış genişliğindeki kılıcı yapmam yaklaşık 2 gün sürdü. Benim yaptığım Zülfikar Kılıcı sert metalden oluşuyor. Demiri kestikten sonra, parlattım ve nikelajdan geçirdim. Daha sonra vernik atarak yazılarını yazdım ve sap taktım" dedi.

Zülfikar kılıcını çok sevdiği ve bir arkadaşına hediye etmek için bu kılıcı yaptığını ifade eden Baytar, kılıçtan çok etkilendiğini o dönem bunu kullananın ne kadar güçlü, kudretli ve marifetli bir insan olduğunu daha iyi anladığını söyledi. Kılıca gazetecilerde büyük ilgi gösterdi. Gazeteciler, yapımı tamamlanan 4 kilo 820 gram ağırlığında, 185 santim uzunluğundaki kılıcı elleriyle tutmakta güçlük çektiklerini belirttiler.


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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 08:49 Kaynak: DHA
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