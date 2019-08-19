Son Dakika Haberleri: Demirci ustasından Sultan Alparslan'ı simgeleyen savaş aletleri
Son Dakika Güncel Haber

Demirci ustasından Sultan Alparslan'ı simgeleyen savaş aletleri

34 dakika önce

Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlıklar devam ederken, demirci ustası tarafından yapılan ve Sultan Alparslan'ı simgeleyen miğfer, mızrak, balta, kılıç ve kalkan ise Malazgirt'te sergilenecek.

Demirci ustasından Sultan Alparslan'ı simgeleyen savaş aletleri, System.String[]
Muş'ta Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümü kutlamaları kapsamında hazırlıklar devam ederken, demirci ustası tarafından yapılan ve Sultan Alparslan'ı simgeleyen miğfer, mızrak, balta, kılıç ve kalkan ise Malazgirt'te sergilenecek.

Malazgirt Zaferi için hazırlıklar sürüyor. Bitlis Caddesi'nde demircilik yapan Cevat Aktaş, bir yandan teknolojiye direnerek dededen kalma demircilik işini yürütmeye çalışıyor bir yandan da Sultan Alparslan'ı simgeleyen savaş aletleri üretiyor. Yaklaşık 2 ay boyunca üzerinde çalıştığı el emeği göz nuru miğfer, mızrak, balta, kılıç ve kalkan yapımında sona gelen Cevat Aktaş, aletleri Muş Valiliğine teslim edeceğini ifade etti.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yılı hazırlıklarının yapıldığını ifade eden Aktaş, "Burada kılıç, miğfer, balta, kalkan ve mızrak hazırlıyoruz. Bu aletlerin müzeye bırakılacağını tahmin ediyorum. Bunları valimize teslim edeceğiz. Bu aletler tamamen el işçiliğimle yapılmıştır. Makinesiz bir şekilde el emeği olarak yapıldı. Büyük emek gerektiren bir iş. Sultan Alparslan döneminde savaş bu aletlerle yapılmış ve sonucunda büyük bir zafer kazanılmış. Bizde o dönemi simgeleyen eserler yapıyoruz" dedi. - MUŞ
Sultan Alparslan, Malazgirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti
Rusya'da cinnet getiren çocuk ailesini balta ile öldürdü Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan neden görevden alındı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirci ustasından Sultan Alparslan'ı simgeleyen savaş aletleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]