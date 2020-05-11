Demirci ustasının Ramazan'da sıcakla imtihanı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden olan olan demircilik zanaatını icra eden ustalardan Erhan Fedakar, Ramazanda hem oruç tutuyor hem de ekmek parası için ateşe karşı demir dövüyor.

Elbistan'da 10 metrekarelik iş yeri içerisinde sıcak demircilik ustası yapan Erhan Fedakar (54), bahar aylarıyla birlikte artan talebini karşılamak için oruçlu olmasına rağmen yaklaşık 700 derece sıcaklık karşısında demire şekil veriyor.

Tarımda iş sezonunun başlamasının ardından küçük el aletlerine talebin arttığını belirten Fedakar, çiftçilerin en çok tercih ettiği çapa, tırmık, keski gibi el aleti ürettiğini söyledi.

Oruçlu olmasına rağmen ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu belirten Fedakar, "700 derece kor ateşin içinde ısıttığımız demiri döverek şekillendiriyoruz. Tarım aleti haline getiriyoruz. Ramazan ayında biraz zor olsa da ekmek parası için çalışmak zorundayız. Bu günlerde biraz hareketlilik yaşanmaya başladı. Çiftçimizin taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." diye konuştu.