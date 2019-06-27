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Demirci'ye aile sağlığı merkezi

1 saat önce

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Demirci Mahallesi'nde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

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Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Demirci Mahallesi'nde yapımı devam eden Aile Sağlığı Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Nilüfer Belediyesi ve hayırsever iş insanı İlhan Parseker iş birliğiyle geçtiğimiz yıl Demirci Mahallesi'nde yapımına başlanan Nilüfer Belediyesi İlhan Parseker Aile Sağlığı Merkezi inşaatında sona gelindi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, yapımı devam eden projeyi gezerek incelemelerde bulundu. Hayırsever iş insanı İlhan Parseker'in de eşlik ettiği ziyarette Başkan Turgay Erdem, projenin son durumu hakkında yetkililerden detaylı bilgi aldı. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, merkezin 29 Ekim'de açılmasının planlandığını söyledi.

Modern donanıma sahip Nilüfer Belediyesi İlhan Parseker Aile Sağlığı Merkezi, Demirci Mahallesi'nde önemli bir ihtiyacı karşılayacak. Nilüfer Belediyesi İlhan Parseker Aile Sağlığı Merkezi'nde, 112 Acil bölümü, 5 adet doktor odası, engelli muayene odası, tıbbi müdahale odası, eğitim ve toplantı odası, gebe izleme odası, aile planlama odası ve dinlenme odası gibi bölümler yer alacak. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 05:18 Kaynak: İHA
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