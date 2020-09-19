Demirci'ye ait 1800 yıllık taş yazıt İtalya'dan geri alınıyor - Son Dakika

MANİSA'nın Demirci ilçesinde yer alan Sidas Antik Kenti ve Apollon Aksyros Tapınağı'na ait yaklaşık 1800 yıllık yazıt, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından kanun dışı yollarla götürüldüğü İtalya 'dan Türkiye 'ye teslim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görevlendirdiği bilirkişi olarak taşı inceleyen ve Türkiye'ye iadesi için rapor hazırlayan İzmir'deki Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Tanrıver, insanların işledikleri suçları yazdıkları bu yazıtın, İtalya'da bir kişinin deposunda başka eserlerle beraber bulununca gün yüzüne çıktığını belirterek, "Bu yazıtlar bizim ülkemize zenginlik katan eserler. Bizim olan bir şeyi nasıl başkasına vermiyorsak, eski eserleri de vermememiz gerekir" dedi.