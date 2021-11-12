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Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika

Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu

12.11.2021 00:59

Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu Kilis'te, 29 Temmuzda yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu

KİLİS - Kilis'te, 29 Temmuzda yanan Demirciler köyündeki ormanlık alan ağaçlandırma çalışmaları başladı.

Türkiye'nin çeşitli noktalarında eş zamanlı olarak aralarından Kilis Merkeze bağlı Demirciler Köyü ormanlık alalında çıkan yangının bulunduğu bölgede ormanlar fidanla buluştu. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra, Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, yaptığı konuşmada, Kilis'te 2021 yılında 8 orman yangını olduğunu ifade ederek, "Çıkan yangınlar söndürüldü. Yangınların içerisinde en büyük olanı Demirciler köyündeki yani fidan diktiğimiz alanda çıktı. 29 Temmuz'da çıkan yağın rüzgarında etkisiyle büyüdü, Valimizin talimatı ve bizzat katılımıyla 4 saat süren yoğun bir müdahale sonucu söndürülmüştür. Alanda yangından zarar görmüş ağaçlar, kesildi, kesilmeye de devam ediyor. Boşalan alanlar makine ile temizlendikten sonra fidan dikimine başladık. Şubat ayına kadar yanan bölgeyi ağaçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Vali Recep Soytürk, 29 Temmuz'da saat 14.00'de Demircilerde çıkan yangına anında müdahale edildiğini ifade ederek, "Rüzgarında etkisiyle büyüyen yangına çevre iller ve büyükşehir belediyelerinden gelen takviye ekipler, kamu kurum ve kuruluşlarından tüm yetkililerin araçların gereçlerin gayreti çalışmaları ile çok kısa sürede söndürüldü. Çevre köylerden yangını söndürmek için gelen vatandaşlarımız, Emniyet ve Jandarma tomalarını görevlendirdik. Polisler, askerler, Komando Tugayından askerlerimiz yangına müdahale etti. Yangın koordinasyon ile söndürüldü. Demirciler ve Gülbaba köyüne yangının sıçraması engellendi. Bugünde yanan yerleri fidanla buluşturmak için buradayız. İnşallah bu fidanlar bir an önce büyür" dedi

Demirciler köyü kırsalında gerçekleştirilen orman fidanı dikim törenine Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Salih Aru, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, MHP İl Başkanı Mustafa demir, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi,

Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu
Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu
Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu
Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu

Jandarma, Türkiye, Gümüş, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Demirciler Köyü ormanlık alanında fidanlar toprakla buluştu - Son Dakika


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