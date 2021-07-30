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KİLİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika

KİLİS'TE ORMAN YANGINI

30.07.2021 00:15

Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor.

Kilis'te merkeze bağlı Demirciler ve Gülbaba köyleri arasındaki ormanlık bölgede bugün saat 14.00 sıralarında çıkan yangına müdahale sürüyor. Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiyenin 75 personel ve iş makineleriyle müdahale ettiği yangını söndürme çalışmalarına destek için 100 asker de bölgeye yönlendirildi.

Bölgede incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi alan Kilis Valisi Recep Soytürk, Bugün saat 14.10 civarından ormanda bir yangın meydana gelmiştir. Köy korucumuzun haber vermesi üzerine öncelikle belediyemizden itfaiye aracımız gelmiş. Hızla özel idaremizden dozerler, greyderler, kepçeler gelmiş. Çevre illerin valileri, belediye başkanları ile görüştük. Kısa süre içerisinde arazözler, itfaiye araçları, kepçeler, ve dozerler geldi. Çok şükür, büyük bir oranda yangına hakimiz ama içeride hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapıyoruz. Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor yangın. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. Akşam saatleri rüzgar artıyor. Onunla ilgili teyakkuz durumdayız. Jandarmamızdan yaklaşık 100 tane askerimiz burada. Çevre köylerden vatandaşlarımız geldiler. Söndürme çalışmalarına katılıyorlar.

KİLİS'TE ORMAN YANGINI
KİLİS'TE ORMAN YANGINI
KİLİS'TE ORMAN YANGINI

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Orman Yangını, Recep Soytürk, Yangın, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİLİS'TE ORMAN YANGINI - Son Dakika


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