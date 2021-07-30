Demirciler Köyünde Orman Yangını… - Son Dakika
Üye Girişi
Demirciler Köyünde Orman Yangını…

Demirciler Köyünde Orman Yangını…

09.08.2021 14:03

Kilis merkezine bağlı Demirciler Köyü kırsalında Orman Yangını meydana geldi.

Kilis merkezine bağlı Demirciler Köyü kırsalında Orman Yangını meydana geldi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangında herhangi bir can ve mal kaybına rastlanmadı.

Kilis Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Kilis, Gaziantep, İslahiye, Nurdağı ve Hassa Orman İşletme Müdürlüklerine ait araç ve ekipmanlarla toplamda 80 adet araç ve 143 personel ile yangın kısmen kontrol altına alındı.

Valimiz Sayın Recep Soytürk'ün de bizzat katıldığı söndürme çalışmalarına halkımızla birlikte Mehmetçiğimizde fedakar çalışmalarıyla destek verdiler.

Valimiz Sayın Recep Soytürk yaptığı açıklamada "Bugün saat 14. 10 civarından ormanda bir yangın meydana gelmiştir. Köy korucumuzun haber vermesi üzerine öncelikle belediyemizden itfaiye aracımız gelmiş. Hızla özel idaremizden dozerler, greyderler, kepçeler gelmiş. Çevre illerin valileri, belediye başkanları ile görüştük.

Kısa süre içerisinde arazözler, itfaiye araçları, kepçeler, ve dozerler geldi. Çok şükür, büyük bir oranda yangına hakimiz ama içeride hala yangın devam ediyor. Yer yer söndürme çalışmaları yapıyoruz.

Rüzgarın durumuna göre hızlanabiliyor yangın. Yangının diğer yerlere sıçramasını engelleyecek tedbirlerimizi aldık. Bütün arkadaşlarımız cansiperane çalışıyorlar. Akşam saatleri rüzgar artıyor. Onunla ilgili teyakkuz durumdayız. Jandarmamızdan yaklaşık 100 tane askerimiz burada. Çevre köylerden vatandaşlarımız geldiler. Söndürme çalışmalarına katılıyorlar. " İfadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Orman Yangını, Recep Soytürk, Yangın, Kilis, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Demirciler Köyünde Orman Yangını… - Son Dakika


Son Dakika
07:52 Merkez Bankası başkanlığından alınan Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın başına atandı
07:39 Merkez Bankası başkanlığından alınan Şahap Kavcıoğlu, BDDK'nın başına atandı
07:15 Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
07:11 Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan kimdir?
05:44 AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu ve oğlu Afyonkarahisar'da trafik kazasında yaralandı
05:33 AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirdi
03:04 Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Fahrettin Altun detayı dikkat çekti
03:00 Atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Fahrettin Altun detayı dikkat çekti
02:46 Merkez Bankası'nın yeni Başkanı Hafize Gaye Erkan oldu
02:42 Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 07:56:09. #1.12#
SON DAKİKA: Demirciler Köyünde Orman Yangını… - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement