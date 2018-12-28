Son Dakika Haberleri: Demircili Çiftçilere Kahvehanelerde Eğitim

Demircili Çiftçilere Kahvehanelerde Eğitim

1 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen kurslarda 223 çiftçiye, hayvancılık ve zirai üretimle ilgili bilgilendirme eğitimi verildi.

Demircili Çiftçilere Kahvehanelerde Eğitim, System.String[]
Manisa'nın Demirci ilçesinde çiftçilere yönelik düzenlenen kurslarda 223 çiftçiye, hayvancılık ve zirai üretimle ilgili bilgilendirme eğitimi verildi.

Demirci Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Sevinçler, Öksüzlü, Mezitler, Alaağaç, Ayvaalan ve Ören mahallelerindeki çiftçilere, mahalle kahvehanelerinde besicilik ve üreticilik alanında bilgiler aktarıldı.

Yapılan kurslarda çiftçilere zirai üretimde akıllı tarım, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gerekenler, sera işletmeciliği ve sürü yönetimi noktasında önemli bilgiler paylaşıldı.

Kursu tamamlayan 223 çiftçiye, katıldıkları alan kursları ile ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce sertifika verilecek.

Düzenlenen kurslara erkek çiftçilerin yanı sıra kadın çiftçiler de katıldı.

Hedef 500 çiftçi


Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, yaptığı açıklamada çiftçilerin tarım ve hayvancılıkta bilinçli üretim yapabilmesini hedeflediklerini dile getirerek, "Eğitimlerimizi akşamları düzenliyoruz. Gündüz saatlerinde çiftçilerimiz arazide olmasından dolayı katılım az oluyor. Hedefimiz 500 çiftçiye ulaşarak bu kurslardan faydalandırmak." dedi.

Amacımız bilinçli tarım ve hayvancılık


Kursların eğitimini bizzat kendisinin verdiğini söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, 6 mahalledeki kurslarda üreticilere hayvan yetiştiriciliği, sürü yönetiminde merada hayvan bakımı ve sağlığı, seracılıkta örtü altı sistemi ve topraksız tarım ile ilgili bilgiler verdiklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:54 Kaynak: AA

Manisa, Demirci, Güncel
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