Demircili kursiyerler, iplik fabrikasını inceledi - Son Dakika

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya , gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlere, halının hammaddesi ipliğin nasıl üretildiğini göstermek istediklerini söyledi.

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