Demircili kursiyerler, iplik fabrikasını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demircili kursiyerler, iplik fabrikasını inceledi - Son Dakika

Demircili kursiyerler, iplik fabrikasını inceledi

6 saat önce

Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Kursiyerler Ustalarla Buluşuyor" projesi kapsamında açılan meslek edindirme kursuna katılan kursiyerler, ilçede faaliyet gösteren iplik fabrikasında ustalarla buluştu.

Demircili kursiyerler, iplik fabrikasını inceledi, System.String[]

Manisa'nın Demirci ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce yürütülen "Kursiyerler Ustalarla Buluşuyor" projesi kapsamında açılan meslek edindirme kursuna katılan kursiyerler, ilçede faaliyet gösteren iplik fabrikasında ustalarla buluştu.

Kursiyerler, Tasarruf İplik Sanayi Fabrikasını gezdi. Firma yöneticilerinden Hakkı Gümüşdere, kursiyerlere fabrikadaki üretim süreci konusunda bilgi verdi.

Kursiyerler, fabrikada iplik ustalarının çalışmalarını inceledi.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, kursiyerlere, halının hammaddesi ipliğin nasıl üretildiğini göstermek istediklerini söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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