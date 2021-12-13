Demircili Muhtarlardan Başkan Ergün'e Teşekkür - Son Dakika

Demirci Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Çiftçi, "Efsane başkan diye tanınan, 30 büyükşehir arasında marka diye aranan hizmetleri ile güzel dokunuşlar yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e 79 kırsal, 22 merkez mahalle muhtarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından il genelinde hayata geçirilen proje ve yatırımlar, vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıyor. Vatandaşların yaşadıkları yerlerde mutlu olmaları, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile yapılan hizmetlerden duyulan memnuniyeti arttırıyor. Bu kapsamda kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla uygulamaya alınan Meyveciliği Geliştirme Projesi için Demirci'de düzenlenen fidan dağıtım törenine katılan mahalle muhtarları ve vatandaşlar; Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol çalışmaları, tarımsal sulama havuzları, hayvan içme suyu göletleri, mezarlık hizmetleri gibi saymakla bitirilmeyecek hizmetler için Başkan Ergün'e teşekkür ettiler.

Kovancı Mahalle Muhtarı Fahri Demirkan, "Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihtiyaç duyduğumuz tüm hizmetler yerine getirildi. Sağ olsun Cengiz Başkan, Allah razı olsun. Ulaşım kolaylığı için yol yapımı, içme suyu altyapısı, hayvan içme suyu göletleri gibi çalışmalar mahallemize kazandırıldı. Cengiz Başkanıma teşekkür ediyorum".

Kovancı sakini İsmail Gökdemir, "Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden sınırsız hizmet alıyoruz. Çok memnunuz. Teşekkür ediyorum".

Tekeler Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Ünlü, "Öncelikle köylerimize yapılan tüm hizmetlerden ötürü başta Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere, Daire Başkanlarımıza, İlçe Muhtarlık İşleri Müdürümüze sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Hayvan içme suyu göletlerimiz, mezarlık işlerimiz, tarımsal sulama havuzları ve bunlara ilaveten yapılan tüm diğer çalışmalar için teşekkür ediyorum".

Durhasan Mahalle Muhtarı Şerif Akın, "Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen hizmette sınır yok. Yolumuz yapıldı, göletimiz yapıldı, Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun, bizleri burada unutmadı".

Sevişler Mahalle Muhtarı Halil Yetiş, "Kırsal kalkınmanın sağlanması adına yapılan çalışmalardan başlayarak, yapılan tüm hizmetler için teşekkür ediyoruz".

Kuzeyir Mahalle Muhtarı Arif Çimen, "Her zaman destekleri bizimle olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Özveriyle çalışan ekiplerine de teşekkür ediyorum. Allah razı olsun".

Demirci Muhtarlar Dernek Başkanı ve Sögütçük Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, "Efsane başkan diye tanınan, 30 büyükşehir arasında marka başkan diye aranan, hizmetleri ile güzel dokunuşlar yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e 79 kırsal, 22 merkez mahalle muhtarımız adına ilçemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürler ediyorum".