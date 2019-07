Demirdağ : Güneş enerjisine yönelik her adımı önemli buluyoruz

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 'nun (EPDK), lisanssız elektrik üretimi ile ilgili yaptığı son düzenlemeyi olumlu karşıladıklarını söyledi.Demirdağ, "Güneş enerjisindeki başarımızı destekleyen ve potansiyelimizi açığa çıkaran her adımı çok önemli buluyoruz" dedi.EPDK'nın düzenlemesine ilişkin bir açıklama yapan Demirdağ, bu tür uygulamaların sektörün önünü açacağını vurgularken, "Güneş enerjisinde kısa sürede elde ettiğimiz büyük başarıyı sürdürülebilir hale getirmeliyiz. Bu yönde atılan her adımı çok önemli buluyoruz" diye konuştu.GENSED'in yanında Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı da olan Demirdağ, "Sıfırdan başlayan bir sektör için yatırımlar sayesinde kurulu gücümüzün 5 bin MW'ı aşması, önemli bir başarı olsa da işin çok başındayız. Gidecek çok yolumuz olduğunu kabul etmemiz lazım" dedi.EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmeliği de şöyle değerlendirdi: "Geçen ay yürürlüğe giren Yeni Lisanssız Yönetmeliği ile aylık mahsuplaşmaya geçilmesi ve geçen hafta da mahsuplaşmayla ilgili tarifelerin yayınlanması ile öz tüketim amaçlı çatı uygulamalarındaki hareketin başlayacağını umuyoruz."Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun lisanssız elektrik üretim yatırımlarına yönelik kararı bizler için çok önemli. Bu kapsamda; yatırımcılara uygulanacak dağıtım bedellerini belirleyen bu son kararı sektör temsilcileri olarak olumlu karşıladık."Yönetmeliğe göre mahsuplaşma kapsamındaki tüketim karşılığı üretim için kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 50 indirim, mahsuplaşma sonrası tüketimin fazla olduğu kısım için kendi tüketici dağıtım tarifesi, mahsuplaşma sonrası üretimin fazlası için 10 yıl süreyle kendi tüketici dağıtım tarifesinden yüzde 100 indirim uygulanacak. Bu gibi teşviklerin sektörü daha da büyüteceğine inanıyoruz. Güneş enerjisindeki başarımızı destekleyen ve potansiyelimizi açığa çıkaran her adımı çok önemli buluyoruz."Yeni lisanssız yönetmeliğin 5.1.ç kapsamında yer alan ibareye göre; mesken, ticarethane ve sanayi tesisleri dahil olmak üzere tüm başvurular, üretim ve tüketim aynı ölçüm noktasında olmak kaydı ile arazide kurulum yapabilecek ve aylık mahsuplaşma kapsamında değerlendirilecek." Bir sonraki adımda ise, herhangi bir bölgede GES kuran bir tüzel kişiliğin, bu elektriği başka bir bölgede tüketme hakkına sahip olması; sektörün bundan sonraki hedefi olmalı."İkili sözleşmeler ve piyasa fiyatında satın alma garantisi ile güneş enerjisi, en büyük yerli üretim kaynaklarımızdan biri olma yönünde hızla gelişecektir."Her 1000 MW'lık GES, 110 milyon dolarlık doğalgaz ithalatını önlüyor. Güneşten yana şanslı bir ülke olan Türkiye 'de meskenler, iş yerleri, kamu kurumları, fabrikalar hatta tüm belediyeler kendi elektriğini kendisi üretmeli, ihtiyaç fazlasını da devlete satabilmeli."Çatılara ve araziye kurulacak GES'lerle Türkiye yüzünü güneşe dönmeli, gökyüzünde güneşi gördüğü her yerde enerjisini bu sonsuz kaynaktan üretmeli." (Fotoğraflı)