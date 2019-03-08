Demirdöküm'ün 65 Yıllık Başarı Hikayesini Anlattı

İTÜ Yatırım Kulübü tarafından düzenlenen uluslararası öğrenci zirvesi GOBİ'nin bu yılki oturum sponsoru DemirDöküm oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, etkinliğe konuşmacı olarak katıldı. "Bu bir hayal ürünüdür" mottosuyla düzenlenen etkinlikte, iş hayatında başarı hikayelerinin ancak doğru hedeflerle mümkün olduğunu anlatan Ertuna, DemirDöküm'ün 65 yıllık başarı hikayesini öğrencilerle paylaştı.

Türkiye iklimlendirme sektörüne 65 yıldır öncülük eden DemirDöküm, üniversiteli gençlerle buluşmaya devam ediyor. Radyatörden panel radyatöre, şofbenden kombiye kadar ürettiği her üründe tüketicilerini ilklerle tanıştıran DemirDöküm, İTÜ Yatırım Kulübü tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen uluslararası öğrenci zirvesi GOBİ'nin (Global Opportunities, Business & Investment) oturum sponsoru oldu. DemirDöküm Yönetim Kurulu Üyesi Erdem Ertuna, dünyanın dört bir yanından 100'e yakın yabancı öğrencinin ve şehir dışındaki öğrencilerin de katılımıyla gerçekleşen GOBI etkinliğinde konuşmacı olarak yer aldı.

"DEMİRDÖKÜM BİR BAŞARI SÖZÜNÜN TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ HİKAYELERİNDEN BİRİ"

Cumhuriyetin sanayileşme ve modernleşme hamlesinin itici gücü olarak Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç'un 1930'lu yılların başında bir döküm fabrikası kurmayı hayal etmesiyle DemirDöküm hikayesinin yazılmaya başlandığını belirten Erdem Ertuna; "1954 yılında ülkemizin ilk sanayi şirketlerinden biri olarak kurulan DemirDöküm, Türkiye'nin tarihine, gelişimine tanıklık etti. Döküm radyatörden, sobaya, şofbenden fırına, panel radyatörden doğal gaz sobası, kombi ve yoğuşmalı kombiye kadar Türkiye'de sektörüne birçok ilki sundu. Vaillant Group'un yatırımları ile güçlenen DemirDöküm, Bozüyük fabrikasındaki Ar-Ge'si ve nitelikli çalışan gücüyle ürettiği ürünleri, teknolojisini bugün dünyanın 50 ülkesine ihraç ediyor" dedi.

Konuşmasında dönüşümün iş dünyası için hiç bitmeyen bir maraton olduğuna dikkat çeken Ertuna; "Dünyada şirketlerin yaşam süresinin kısıldığı günümüzde, DemirDöküm kendini yenileyen, dönüştüren bir kurum olmayı başardı. Pazar liderliğini, mevcut bayi yapısını koruyup, geliştirdiği iş modelleriyle iş ortaklarını destekledi. Üretimden satışa, pazarlamadan saha yapılanmasına kadar tüm iş ortaklarımız ve müşterilerimizle, sürekli gelişen teknolojimizden faydalanarak dijital dünyada bir araya geliyoruz. Onları dinliyor, beklentileri doğrultusunda gelecek stratejilerimizi ve yeni ürün ailemizi belirliyoruz. Ürünlerimiz kadar hayata geçirdiğimiz projeler ile ülkemize, iş ortaklarımıza, tüketicilerimize her yıl daha fazla değer katıyoruz. 2010 yılından günümüze benimsediğimiz bu yaklaşım ile marka bilinirliği başta olmak üzere tercih edilme, tekrar satın alma, ciro ve karlılık gibi tüm alanlarda güçlendik. Bir başarı sözünün Türkiye'deki en güzel hikayelerinden biri olan DemirDöküm, bugün Türkiye'de 8 milyon, dünyanın 50 ülkesinde ise yüz binlerce ailenin ilk tercihi olmayı başardı" açıklamasını yaptı.

HAYALLERİNİ BAŞARI HİKAYESİNE DÖNÜŞTÜRDÜĞÜNÜ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞTI

"Bu bir hayal ürünüdür" mottosuyla düzenlenen etkinlikte hayallerini nasıl başarı hikayesine dönüştürdüğünü anlatan Erdem Ertuna; "Benim hikayem de 1980'lerden gelen bir hayalle başladı. Kariyerimde çalışmaktan, fark yaratmak için hayallerimden, hedeflerimden vazgeçmedim. Sizler de yarın hangi işi yaparsanız yapın; nereye ulaşmak istediğinizi bugünden belirleyin. Yeteneklerinizi geliştirmek, hedeflediğiniz noktaya ulaşmak için öğrenmeye yatırım yapın. Çok çalışın ve kariyer yolculuğunuzda öz eleştiri yapmaktan çekinmeyin. Ekip çalışmasına güvenin, kendinize zaman ayırmayı da unutmayın" açıklamasını yaptı.

İŞ DÜNYASIYLA ÖĞRENCİLER ARASINDA KÖPRÜ KURUYOR

Dört gün boyunca devam eden zirvede gerçekleştirilen uluslararası panellerde, Türkiye'nin seçkin iş adamları, iş ve yatırım sahalarının ilgi çekici evrensel konularından bahsetti. DemirDöküm'ün yanı sıra Turkcell, McDonald's, Yapı Kredi, TAV, Coca-Cola, Grundfos gibi önde gelen firmaların üst düzey yöneticileri GOBI etkinliğine konuşmacı olarak katıldı. Uluslararası panellerin yanı sıra farklı ülkelerden zirveye katılan öğrencilere yönelik sosyal etkinliklerin de düzenlendiği GOBI zirvesi; iş dünyasıyla öğrenciler arasında köprü kurmakla birlikte, kültürlerin kaynaşmasında ve etkileşiminde de önemli bir role sahip oluyor.