Son Dakika Haberleri: Demire 40 yıldır şekil veriyor
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Demire 40 yıldır şekil veriyor

1 saat önce

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan Kadir Yüksel, kaybolmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini teknolojiye inat 40 yıldır sürdürüyor.

Demire 40 yıldır şekil veriyor, System.String[]

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan Kadir Yüksel, kaybolmaya yüz tutmuş demircilik mesleğini teknolojiye inat 40 yıldır sürdürüyor.

Geyve ilçesinde 13 yaşında çırak olarak başladığı mesleğinde ilerleyerek dükkan açan 53 yaşındaki Yüksel, 40 yıldır ocak başında demir döverek balta, kazma ve orak yapıyor.

Gelişen teknolojiye rağmen alın teri dökerek mesleğini yaşatmaya devam eden Yüksel, çırak bulamamaktan şikayet etse de işini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demirci babasının tavsiyesi üzerine çırak olarak başladığı mesleğini dükkan açarak sürdürdüğünü söyledi.

Şimdiye kadar birçok çırak yetiştirdiğini fakat şu anda çırak bulmakta sıkıntı çektiğini dile getiren Yüksel, "Ateşin karşısında balta, kazma ve orak yapıyorum. Şimdi artık her şey fabrikasyon oldu ve satışlarımız da çok düştü. Bu mesleğin artık son ustalarıyız çünkü çırak yetişmiyor, bu mesleği bizden sonra sürdürebilecek kimse de yok." dedi.

Sakarya, Geyve, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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