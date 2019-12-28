Demirel ailesinin acı günü - Son Dakika
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Demirel ailesinin acı günü

6 saat önce

Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel'in babası Alaattin Demirel hayatını kaybetti.

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Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel'in babası Alaattin Demirel hayatını kaybetti.


Özel Melikgazi Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Demirel'in 77 yaşındaki babası Alaattin Demirel, solunum yetmezliği dolayısıyla hayatını kaybetti. Alaattin Demirel'in cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kayseri Şehir Mezarlığına defnedildi.


Cenaze namazına, AK Parti 25. Dönem Kayseri Milletvekili Kemal Tekden, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Memur-Sen Kayseri İl Temsilcisi Aydın Kalkan, merhumun yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KAYSERİ

Mustafa Demirel, Melikgazi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:26 Kaynak: İHA
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