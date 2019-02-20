Son Dakika Haberleri: Demirel ve Özhaseki, AK Parti'nin Etimesgut Mitingine Katıldı

Demirel ve Özhaseki, AK Parti'nin Etimesgut Mitingine Katıldı

31 dakika önce

- AK Parti'nin Etimesgut Mitingi Miting alanından detay AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Etimesgut'ta partisince...

- AK Parti'nin Etimesgut Mitingi
Miting alanından detay
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin konuşması ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Etimesgut'ta partisince düzenlenen mitinginde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:52 Kaynak: AA

Ankara, Etimesgut, AK Parti, Güncel
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