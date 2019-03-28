Son Dakika Haberleri: Demirezen "Bağımlılık Kronik Bir Beyin Hastalığı"

Demirezen "Bağımlılık Kronik Bir Beyin Hastalığı"

1 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, "Bağımlılık, fazla miktarda madde almak değil, istediğinde durduramamaktır" dedi.

Demirezen
DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Dilek Demirezen, "Bağımlılık, fazla miktarda madde almak değil, istediğinde durduramamaktır" dedi.

Bağımlılıkla mücadele konusuna büyük önem veren ve bu konuda çalışmalar yürüten Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜBAM), Düzce Üniversitesi personeline yönelik "Sigara Farkındalığı ve Sigarayı Bırakma Yöntemleri" eğitimi düzenledi.

Rektörlük binası Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen ve Düzce Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dilek Demirezen'in ve Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cemil Işık Sönmez'in sunum yaptığı eğitime, DÜBAM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Oğuzhan Kendirli, akademik ve idari birim çalışanları katılım gösterdi.

Sigara kullanımının ve Bağımlılığın nedenlerini açıklayarak konuşmasına başlayan Öğr. Gör. Dilek Demirezen, bağımlılığı kronik bir beyin hastalığı şeklinde nitelendirerek, bağımlılığın acıdan kaçma, duyguları düzenleyememe gibi sebeplerle ortaya çıktığını ifade etti. "Bağımlılık, fazla miktarda madde almak değil, istediğinde durduramamaktır" diyen Öğr. Gör. Dilek Demirezen, bağımlılıkta sigara ve alkolün başlangıç maddeleri olduğunu vurguladı. Bağımlılıkta asıl problemin damgalama olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Dilek Demirezen, etiketlenen bağımlı kişilerin utanç hissederek tedaviye başlamadığının altını çizdi.

Öğr. Gör. Dilek Demirezen'in ardından Dr. Öğr. Üyesi Cemil Işık Sönmez, bağımlılığın oluşumu ile Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde bulunan Sigara Bırakma polikliniğini tanıtarak sürecin nasıl ilerlediğini anlattı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Düzce Üniversitesi, Güncel
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