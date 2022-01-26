Demiri şekillendirmek için örs ve çekiç arasında geçen 40 yıl - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas'a bağlı Gaffarlı köyünde 40 yıldır demircilik yapan Mahmut Seven, ilçede mesleğin son temsilcisi olarak işini sürdürüyor.

Çırak olarak 13 yaşında girdiği dükkanda kaybolmaya yüz tutmuş demirciliği sürdüren 53 yaşındaki Seven, son nefesine kadar zanaatını devam ettirmek istiyor.

Demire şekil vermek için örs ve çekiç arasında 40 yılını geçiren Seven, el emeği alın teriyle kazma, orak, çapa, tırpan, tahra, balta gibi tarım ve ev aletlerinin yanı sıra atlar için nal yapıyor.

Demiri harlamak için ustasının ustasından kalma 100 yıllık körük kullanan Seven, ilçe ve çevredeki köylere son demirci olarak hizmet veriyor.

Demirci ustası Mahmut Seven, AA muhabirine, ilçedeki son demirci olduğunu söyleyerek, "Bir zamanlar bizim mesleğimiz çok gözde bir meslekti. Zamanla maalesef bitme noktasına geldi. Artık yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Kimse bu işi yapmak istemiyor. Bizden sonra sanırım bu meslek tarihe karışacak." dedi.

Gelişen teknoloji ve üretimde makineleşmeye karşı ustasından öğrendiği zanaatı devam ettirmeye çalıştığını belirten Seven, "Bu mesleği 40 yıldan beri yapıyorum. Demirciliği yapmaktan zevk alıyorum. Son nefesime kadar mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Umarım sürdürebilirim. Ustamın ustasından kalan 100 yılık körükle işimi sürdürüyorum. Körük ile aynı zamanda idman yapıyorum. Hem sevdiğim mesleği yapıyorum hem de bana spor oluyor. Tek üzüldüğüm benden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse yok. Demircilik de bizimle ölüp gidecek ona üzülüyorum." ifadelerini kullandı.