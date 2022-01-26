Üye Girişi
Demiri şekillendirmek için örs ve çekiç arasında geçen 40 yıl - Son Dakika

Demiri şekillendirmek için örs ve çekiç arasında geçen 40 yıl

26.01.2022 14:11
Demiri şekillendirmek için örs ve çekiç arasında geçen 40 yıl

Osmaniye'nin Sumbas'a bağlı Gaffarlı köyünde 40 yıldır demircilik yapan Mahmut Seven, ilçede mesleğin son temsilcisi olarak işini sürdürüyor.

Osmaniye'nin Sumbas'a bağlı Gaffarlı köyünde 40 yıldır demircilik yapan Mahmut Seven, ilçede mesleğin son temsilcisi olarak işini sürdürüyor.

Çırak olarak 13 yaşında girdiği dükkanda kaybolmaya yüz tutmuş demirciliği sürdüren 53 yaşındaki Seven, son nefesine kadar zanaatını devam ettirmek istiyor.

Demire şekil vermek için örs ve çekiç arasında 40 yılını geçiren Seven, el emeği alın teriyle kazma, orak, çapa, tırpan, tahra, balta gibi tarım ve ev aletlerinin yanı sıra atlar için nal yapıyor.

Demiri harlamak için ustasının ustasından kalma 100 yıllık körük kullanan Seven, ilçe ve çevredeki köylere son demirci olarak hizmet veriyor.

Demirci ustası Mahmut Seven, AA muhabirine, ilçedeki son demirci olduğunu söyleyerek, "Bir zamanlar bizim mesleğimiz çok gözde bir meslekti. Zamanla maalesef bitme noktasına geldi. Artık yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Kimse bu işi yapmak istemiyor. Bizden sonra sanırım bu meslek tarihe karışacak." dedi.

Gelişen teknoloji ve üretimde makineleşmeye karşı ustasından öğrendiği zanaatı devam ettirmeye çalıştığını belirten Seven, "Bu mesleği 40 yıldan beri yapıyorum. Demirciliği yapmaktan zevk alıyorum. Son nefesime kadar mesleğimi devam ettirmek istiyorum. Umarım sürdürebilirim. Ustamın ustasından kalan 100 yılık körükle işimi sürdürüyorum. Körük ile aynı zamanda idman yapıyorum. Hem sevdiğim mesleği yapıyorum hem de bana spor oluyor. Tek üzüldüğüm benden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse yok. Demircilik de bizimle ölüp gidecek ona üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Demircilik, Osmaniye, Sumbas, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Demiri şekillendirmek için örs ve çekiç arasında geçen 40 yıl - Son Dakika


Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık Ekrem İmamoğlu: İstanbul Havalimanı'nda mahsur kalan yolcular için gıda-barınma teklif ettik, "İhtiyacımız yok" cevabını aldık         
14:16
Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor         
14:11
Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
14:02
Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti Usta oyuncu Fatma Girik'in cenaze programı netleşti         
12:30
Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi? Şarkıcı Kaan Tangöze de Sezen Aksu polemiğine dahil oldu: Yasak elmayı yemediler mi?         
12:06
İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...         
11:33
Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler Kerimcan Durmaz ve arkadaşları kara kışa aldırmadı! İç çamaşırlarıyla poz verdiler         
11:10
Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde Fed kararı öncesi gram altın 802 lira seviyesinde         
11:08
Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Cinayet sebebi 5 yıl önceki kavgaymış! Evine çağırdığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü         
10:59
6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti 6 çocuk babası, otomobilin içinde kurşunlandı! Olay yerinde hayatını kaybetti         
10:21
16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış 16 yaşındaki kıza Muay Thai hocasından iğrenç taciz! Hareket gösterme bahanesiyle sıkıştırıp saldırmış         
09:02
Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor Ekran maceraları erken bitti! Elkızı ve Annemizi Saklarken dizileri final yapıyor         
08:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarıyla Sedef Kabaş tweetlerini değerlendirdi: Güzel bir ivme yakaladık         
08:07
Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya reytingleri düşen Kırmızı Oda'ya yeniden dahil oldu         
20:55
"Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız "Lanetli" denilen mezarı açan bilim insanları: Bu bebeğin burada olması imkansız         
18:22
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü Dünyanın gündemine oturdu! Annesi evden kaçan Neymar, katil olmanın eşiğinden döndü         
17:29

Son Dakika Haberleri
14:11 İntihar mı? Emekli emniyet müdürü, evinde ölü bulundu
14:11 Elon Musk, Türkiye'de 11 kentte başlıyor! Tesla için ilanlar verildi, elemanlar aranıyor
14:05 Ezgi Mola, aynı reklamda oynadığı müzisyen tarafından 6 yıldır tehdit ediliyormuş
14:02 Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan araç sahiplerine acil çağrı: Yol kenarına terk edilen araçlarınızı alın, yoksa çekeceğiz
14:01 Üç Kuruş'a taze kan: Oyuncu Bora Akkaş, Üç Kuruş dizisinin kadrosuna dahil oluyor
13:36 Kamu işçilerine yapılan zam Şubat ayına yansıyacak mı?
13:31 Cinsel organını kesti, cesedi parçaladı! Asitle yok edecekken, fosseptiğe attı
13:06 Beyaz eşya sektörü talep etti! İhracatçının enerji kısıtından muaf tutulmasını istiyorlar
13:03 Ekrem İmamoğlu'ndan MOBESE görüntüsü tepkisi: Kimin yaptırdığını biliyorum!
13:01 AK Parti'den 3. İttifak yorumu: Millet İttifakı kurduruyor, amaç HDP kamburundan kurtulmak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2022 14:19:18. #1.11#
SON DAKİKA: Demiri şekillendirmek için örs ve çekiç arasında geçen 40 yıl - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement