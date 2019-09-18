Son Dakika Haberleri: Demirkartal TSB Takımı parkeye çıkıyor
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Demirkartal TSB Takımı parkeye çıkıyor

1 saat önce

Karabük'ün tekerlekli sandalye basketbol takımı Karabük Demirkartal GSK, pazar günü açılış maçı ile parkeye çıkıyor.

Demirkartal TSB Takımı parkeye çıkıyor, System.String[]

Karabük'ün tekerlekli sandalye basketbol takımı Karabük Demirkartal GSK, pazar günü açılış maçı ile parkeye çıkıyor.


Adını askeri helikopter pilotlarına verilen isimden alan ve bu sezon Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig A Grubu'nda mücadele edecek olan Karabük Demirkartal GSK, 22 Eylül Pazar günü TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile açılış maçı yapacak. Soğuksu Merkez Spor Salonu'nda saat 13.00'da başlayacak mücadele ücretsiz olacak. - KARABÜK

basketbol, Karabük, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:52 Kaynak: İHA
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