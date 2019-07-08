Son Dakika Haberleri: Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu
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Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu

1 saat önce

Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu (2)ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ CESEDİ ÇIKTINiğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında...

Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu (2)
ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ CESEDİ ÇIKTI
Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında bulunan cesedin, kendisine ait olduğu tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından çıkartılan dağcının cesedi, askeri helikopterle bölgeden alınarak ilk olarak Çamardı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kar altında kalan cesedin bozulmadığ ve baba Mehmet Karakoç ile kardeşleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Karakoç'un cesedi daha sonra otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından dağcının cenazesinin, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya'ya götürüleceği belirtildi.
Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
Çamardı, Niğde, Güncel
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