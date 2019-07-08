Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu
1 saat önce
Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu (2)ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ CESEDİ ÇIKTINiğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında...
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:45 Kaynak: DHA
Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi bulundu (2)
ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ CESEDİ ÇIKTI Niğde
'nin Çamardı
ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında bulunan cesedin, kendisine ait olduğu tespit edildi. AFAD
ekipleri tarafından çıkartılan dağcının cesedi, askeri helikopterle bölgeden alınarak ilk olarak Çamardı Devlet Hastanesi
'ne getirildi. Kar altında kalan cesedin bozulmadığ ve baba Mehmet Karakoç
ile kardeşleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Karakoç'un cesedi daha sonra otopsi için Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından dağcının cenazesinin, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya
'ya götürüleceği belirtildi.
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