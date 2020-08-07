Demirkazık dağında fenalaşan dağcı helikopterle kurtarıldı - Son Dakika

Niğde'de Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaparken fenalaşan 48 yaşındaki Coşkun Köse dağcıyı Jandarma ekipleri helikopterle kurtardığı kurtardı.

Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık dağında tırmanış yaptığı sırada rahatsızlanan Coşkun Köse isimli dağcının kurtarılması için olay yerine Niğde İl Jandarma Komutanlığı JAK timleri, AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgenin zorlu şartlarından dolayı helikopterle alınan dağcı Niğde il Jandarma Komutanlığına getirildi, buradan da Ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. hastaneye kaldırılan dağcının durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE