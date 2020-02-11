Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz - Son Dakika Ekonomi

Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz

21 dakika önce

O, Türk basınının duayeni idi.

Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz, System.String[]

O, Türk basınının duayeni idi… 2001'de hayata veda ettiğinde, geride büyük bir DÜNYA bırakmıştı. Tam 19 yıl geçti... Demirkent okulunun takipçileri ve DÜNYA çalışanları olarak, büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz…

Demirkent, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:23 
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