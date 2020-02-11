O, Türk basınının duayeni idi… 2001'de hayata veda ettiğinde, geride büyük bir DÜNYA bırakmıştı. Tam 19 yıl geçti... Demirkent okulunun takipçileri ve DÜNYA çalışanları olarak, büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz…
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11.02.2020 09:44:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz - Son Dakika