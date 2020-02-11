Demirkent’i saygıyla ve özlemle anıyoruz

O, Türk basınının duayeni idi… 2001'de hayata veda ettiğinde, geride büyük bir DÜNYA bırakmıştı. Tam 19 yıl geçti... Demirkent okulunun takipçileri ve DÜNYA çalışanları olarak, büyük ustayı saygı ve özlemle anıyoruz…