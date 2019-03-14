Son Dakika Haberleri: Demirko'danl Çölyak Hastalarına Ziyaret

Demirko'danl Çölyak Hastalarına Ziyaret

16 dakika önce

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınından faydalanan hasta yakınlarını ziyaret etti.

Demirko'danl Çölyak Hastalarına Ziyaret, System.String[]
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırınından faydalanan hasta yakınlarını ziyaret etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'un talimatlarıyla çölyak ve fenilketonüri hastalarının hizmetine sunulması amacıyla kurulan Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırını, 136 PKU ile 1474 çölyak hastasının günlük ihtiyacını karşılıyor. Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan fırın, sıcak ekmek ihtiyacını karşılayan hastaların da yüzünü güldürüyor. Demirkol, fırından ekmek ihtiyacını karşılayan hasta yakınları ile bir araya geldi.

Hasta yakınları, daha öncesinde sıcak ekmek bulamadıklarını belirterek, kendilerine sundukları imkandan dolayı Haliliye Belediyesine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:46 Kaynak: İHA

Haliliye Belediyesi, Fevzi Demirkol, Haliliye, Yaşam
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