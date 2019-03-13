Son Dakika Haberleri: Demirkol'a İnşaatçılar Derneği Yöneticilerinden Ziyaret

Demirkol'a İnşaatçılar Derneği Yöneticilerinden Ziyaret

51 dakika önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği yönetimi ve meslek mensupları ile bir araya geldi.

Demirkol'a İnşaatçılar Derneği Yöneticilerinden Ziyaret, System.String[]
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçe Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Şanlıurfa İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği yönetimi ve meslek mensupları ile bir araya geldi.

Şanlıurfa İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği Başkanı Emin Demirkol, beraberinde dernek yöneticiler ve meslek mensupları ile birlikte Fevzi Demirkol'u makamında ziyaret etti. Ortak yapılan çalışmalarla ilgili

Demirkol'a teşekkürlerini ileten dernek yöneticileri, Haliliye Belediyesi tarafından yaptırılan eğitim programı sayesinde de Şanlıurfalı inşaat işçilerinin aldıkları sertifika ile başka şehirlerde çalışma imkanı bulduğunu ifade etti. Demirkol'da vefa ziyaretinden dolayı teşekkür ettiğini ifade ederek, "İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği ile birlikte bir sertifika programımız oldu. İnşaat sektöründe çalışan meslek mensupları, sertifika sahibi oldu. Gittikleri tüm şehirlerde, aldıkları sertifikaya göre çalışma imkanı buldu. Bu çalışmalarda birlikte olduk. İnşaatçılar ve Yapıcılar Derneği Başkanı Emin Demirkol'un şahsında tüm esnafımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sohbet ortamında geçen buluşmanın sonunda Dernek Başkanı Emin Demirkol, Fevzi Demirkol'a plaket verildi. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 12:09 Kaynak: İHA

Yaşam
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