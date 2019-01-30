Son Dakika Haberleri: Demirkol'a Teşekkür Ziyareti

Demirkol'a Teşekkür Ziyareti

24 dakika önce

Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir derneğin yetkilileri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u yaptığı yardımlar kapsamında makamında ziyaret etti.

Demirkol'a Teşekkür Ziyareti, System.String[]
Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir derneğin yetkilileri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u yaptığı yardımlar kapsamında makamında ziyaret etti.

Dernek Başkanı Mehmet Nail Çiftçi beraberinde dernek yönetimi kurulu üyeleri ile birlikte Demirkol'u makamında ziyaret etti. Çiftçi, Demirkol'a yetim ve öksüz çocuklara yaptığı yardım ve çalışmalar için plaket takdim etti. Demirkol, dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Ben belediye başkanlığım öncesinde de gönülden birlikte olduğumuz ve hep hayırlı hizmetlerde bulunan dostlarımızdan müteşekkildir. Yetimin başını okşamak yetimin yanında olmak adına hem kendileri mesailerinden hem de mallarından infak etmektedirler. Biz derneğin bu çalışmalarında zaman zaman birlikte olduk yakinen şahidiz. İhlasla, inançla, azimle hizmet etmektedirler karşılığını sadece Cenab-ı Haktan beklemektedirler. Yetimlerin duasını almaktadırlar ve ben her zaman ifade etmişimdir duanın müddeti ve menzili yoktur. O yetimleri sevindirdikleri için Allah'ta onları sevindirsin. Yetimlerin başlarını okşamaktadırlar. Biz de hem kurumsal manada Haliliye Belediyesi olarak hem de şahsım her zaman birlikte olduğumuz bu arkadaşlarımıza bugün bu vefalı ziyaretleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

Fevzi Demirkol, Haliliye, Şanlıurfa, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır Arda Turan'ın Gizlilik Talebine Mahkemeden Ret

Enflasyon Beklentisi, Doların Ateşini Düşürdü Arda Turan Aylık Kazancının 300 Bin Euro, Berkay Şahin ise Bin TL Olduğunu Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 11:57:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demirkol'a Teşekkür Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]