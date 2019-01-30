Demirkol'a Teşekkür Ziyareti
24 dakika önce
Şanlıurfa'da faaliyet gösteren bir derneğin yetkilileri, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol'u yaptığı yardımlar kapsamında makamında ziyaret etti.
Şanlıurfa
'da faaliyet gösteren bir derneğin yetkilileri, Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
'u yaptığı yardımlar kapsamında makamında ziyaret etti.
Dernek Başkanı Mehmet Nail Çiftçi beraberinde dernek yönetimi kurulu üyeleri ile birlikte Demirkol'u makamında ziyaret etti. Çiftçi, Demirkol'a yetim ve öksüz çocuklara yaptığı yardım ve çalışmalar için plaket takdim etti. Demirkol, dernek yetkililerine teşekkür ederek, "Ben belediye başkanlığım öncesinde de gönülden birlikte olduğumuz ve hep hayırlı hizmetlerde bulunan dostlarımızdan müteşekkildir. Yetimin başını okşamak yetimin yanında olmak adına hem kendileri mesailerinden hem de mallarından infak etmektedirler. Biz derneğin bu çalışmalarında zaman zaman birlikte olduk yakinen şahidiz. İhlasla, inançla, azimle hizmet etmektedirler karşılığını sadece Cenab-ı Haktan beklemektedirler. Yetimlerin duasını almaktadırlar ve ben her zaman ifade etmişimdir duanın müddeti ve menzili yoktur. O yetimleri sevindirdikleri için Allah'ta onları sevindirsin. Yetimlerin başlarını okşamaktadırlar. Biz de hem kurumsal manada Haliliye Belediyesi
olarak hem de şahsım her zaman birlikte olduğumuz bu arkadaşlarımıza bugün bu vefalı ziyaretleri için ben kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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