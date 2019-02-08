Demirkol Gençlerle Bir Araya Geldi
45 dakika önce
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezindeki üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan deneme sınavı öncesi gençlerle bir araya geldi.
Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, Haliliye Belediyesi
Eğitim ve Gençlik Merkezindeki üniversite hazırlık kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılan deneme sınavı öncesi gençlerle bir araya geldi.
Demirkol'un talimatlarıyla kurularak, gençlere yönelik gece saat 24'e kadar hizmet veren Haliliye Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi, gençleri hedeflerine ulaştırmayı sürdürüyor. Üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik hazırlık kurslarının yürütüldüğü merkezde, öğrencilerin bilgi seviyelerini kontrol etmeleri amacıyla da 3'üncü deneme sınavı gerçekleştirildi. Hazırlık kursları ile kütüphaneleri kullanan gençlerden oluşan 600 kişinin katıldığı deneme sınavı öncesinde Demirkol da, gençleri ziyaret ederek gençlerle tecrübelerini aktardı.
Eğitim konusunda yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulunan Demirkol, "Haliliye Belediyesi olarak göreve başladığımız 2014 yılından bu tarafa gençliğimizin geleceği ile eğitim ve öğretimiyle yakından ilgileniyoruz. 2014 yılından bu tarafa gerek üniversite gerekse liselere giriş sınavları için hazırlık kursları verdik. Ayrıca, müzik ve resim gibi özel eğitim gerektiren alanlarda da gençlerimize çeşitli kurslar verdik. Haliliye Belediyesi olarak gençliğimizin aileleri için çok değerli, bizler için çok değerli olduğu bilinci içerisinde hareket ediyoruz. Gençlik merkezlerimizde gece saat 12'ye kadar kütüphanelerimiz açıktır. Bu kütüphanelerimizden gençlerimiz istifade etmektedir. Bugün de, 2014 yılından bu tarafa devam eden üniversite kurslarımıza ve kütüphanelerimizden faydalanan gençlerimize deneme sınavı yapmış olduk. Bu sınavlara katılan öğrencilerimiz bilgi seviyelerini öğrenmektedir. Haliliye Belediyesi olarak ilçemiz genelindeki okullarımızda deneme sınavlarımız da devam etmektedir. Gençlerimizin, geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlamak istiyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:26 Kaynak: İHA
Buzağının Alnındaki Kalbe Bezeyen Şekil Dikkat Çekiyor
Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar
Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu
Kartal'da 45 Saat Sonra Gelen Mucize! Ekipler, Sesin Geldiği Noktaya Odaklandı