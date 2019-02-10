Demirkol, Kısas'ta Vatandaşlarla Buluştu
1 saat önce
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Cumartesi mesaisinde Kısas kırsal Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet etti.
Haliliye
Belediye Başkanı Fevzi Demirkol
, Cumartesi mesaisinde Kısas kırsal Mahallesini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya gelip, sohbet etti.
Her fırsatta vatandaşlarla iç içe olarak, talepleri birinci ağızdan dinleyerek, iletileri soruna dönüşmeden çözüme kavuşturan Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, bu kapsamda Kısas kırsal Mahallesini ziyaret etti. Mahalle sakinleri ile görüşen Demirkol, esnafı da ziyaret edip, "hayırlı işler" dileklerini iletti. Vatandaşların ilgisiyle karşılanan Demirkol, mahallede yapılan çalışmaları da yerinde inceledi. Mahalle sakinlerinin hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiği Demirkol, mahalledeki çocuklarla da yakından ilgilendi. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:35 Kaynak: İHA
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